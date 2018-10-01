Обнаружившая труп бывшего мужа певица Хлебникова попала в больницу

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова госпитализирована после того, как обнаружила труп бывшего мужа Антона Логинова в своей квартире. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в понедельник, 1 октября.

У певицы началась невротическая реакция на пережитый стресс. Дважды за ночь к ней приезжали медики скорой помощи, после чего Хлебникову отвезли в больницу. Врачи не пускают к ней родственников.

Отмечается, что Логинов в последнее время жил в квартире Хлебниковой, которую певице купил ее второй муж бизнесмен Михаил Майданич. В декабре 2017-го Логинов перенес инсульт, и ему потребовался уход. Он переехал к певице вместе со своей кошкой. По словам родственницы Хлебниковой, мужчина пребывал в затяжной депрессии, и ситуация ухудшилась после смерти его питомца.

«Антон буквально таял на глазах, был в подавленном настроении. А когда умерла его кошка, так он вообще стал сам не свой», — сказала родственница артистки.

Ранее в понедельник стало известно, что Хлебникова обнаружила тело своего первого супруга в двухуровневой квартире на улице Ратная в московском районе Северное Бутово. Сообщалось, что мужчина совершил суицид.

Марина Хлебникова — 52-летняя эстрадная певица и актриса. Она известна по таким песням, как «Дожди», «Солнышко мое, вставай!», «Мой генерал» и «Чашка кофею».

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