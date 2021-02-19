В Большом театре произошло задымление

В Государственном академическом Большом театре России в Москве произошло задымление, на место происшествия выехали пожарные. Об этом сообщает Telegram-канал «360» в пятницу, 19 февраля.

В Главном управлении МЧС России по Москве заявили РИА Новости, что признаков пожара в Большом театре не обнаружено. Отмечается, что пожарные продолжают исследовать здание.

В сентябре 2017 года сообщалось, что из подвала Зимнего дворца Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге пошел черный дым. На место происшествия отправили 15 пожарных расчетов. Из-за задымления погибла кошка.