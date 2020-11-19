Сосед исполнителя хита 90-х «Скрипка-лиса» погиб в пожаре

Сосед певца и композитора Игоря Саруханова, исполнителя хита 90-х «Скрипка-лиса», сгорел в пожаре. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Пожар произошел в деревне Хотяжи Московской области. Там расположен дом Саруханова. Певец рано утром заметил, что дом его соседа охвачен огнем. Он оперативно вызвал пожарных.

«Мой дом стоит на пригорке и из него хорошо все видно. На улице стоял треск и зарево было сумасшедшее», — рассказал Саруханов. Как отметил певец, его сосед построил дом всего два года назад.

К месту пожара прибыли два пожарных расчета. Однако к моменту, когда они справились с огнем, от дома почти ничего не осталось. «Произошло возгорание летнего дома общей площадью 120 квадратных метров», — прокомментировал инцидент источник из пожарной бригады. Строение, по его словам, выгорело полностью.

После локализации пожара бригада пожарных осмотрела место ЧП. Был обнаружен труп 64-летнего владельца дома, его тело отвезли в морг.

В декабре 2019 года на могиле хип-хоп исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл, произошло возгорание. Пожар начался из-за поминальных свеч, от которых огонь перекинулся на пластиковые венки.