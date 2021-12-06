Стало известно о состоянии пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой

Представители российской певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей во время пожара в Москве, рассказали, что состояние артистки постепенно стабилизируется, но восстановление может быть долгим, об этом они написали в посте в Instagram-аккаунте исполнительницы.

По их словам, в СМИ и социальных сетях появляется много ложной информации о здоровье Хлебниковой. Они призвали не верить слухам и уточнили, что постепенно артистке становится лучше. «Марина дышит сама (не искусственная вентиляция легких, не искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают», — подчеркнули в соцсети. Врачи считают, что путь к восстановлению не будет быстрым.

К Хлебниковой пускают только членов семьи, «никаких посторонних лиц, друзей, очевидцев».

19 ноября стало известно, что певица впала в кому. Сообщалось, что 56-летняя артистка после пожара находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Певица сильно пострадала во время пожара в своей двухуровневой квартире на улице Ратной в Москве, она получила многочисленные ожоги по всему телу.