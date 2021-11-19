Певица Марина Хлебникова впала в кому

Mash: пострадавшая при пожаре певица Марина Хлебникова впала в медикаментозную кому

Пострадавшая при пожаре в московской квартире российская певица Марина Хлебникова впала в медикаментозную кому. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 56-летняя артистка находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Дышать самостоятельно женщина не может, в настоящий момент она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

У певицы 50 процентов ожогов тела — пострадали кожа лица, туловище, ноги, а также верхние дыхательные пути. Врачи диагностировали ингаляционное поражение.

О пожаре в двухуровневой квартире исполнительницы стало известно в четверг, 18 ноября. Огонь удалось потушить в 22:50. Прибывшие на место сотрудники МЧС вынесли женщину с места возгорания в шоковом состоянии.

Хлебниковой была оказана первая медицинская помощь, затем ее госпитализировали. Дочь исполнительницы Доминика отметила, что причиной возгорания могла стать сигарета, так как мать перед этим курила у окна. Перед пожаром Хлебникова была сильно уставшая, так как только приехала с гастролей.

