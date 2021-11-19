Дочь Хлебниковой раскрыла подробности о спасении матери при пожаре

Дочь певицы Хлебниковой Доминика: перед пожаром в московской квартире мама курила у окна

Дочь российской певицы Марины Хлебниковой Доминика раскрыла подробности спасения артистки во время пожара в московской квартире, передает РЕН ТВ.

Девушка сообщила полиции, что перед тем, как загорелась квартира в доме на Ратной улице, певица курила. «Мама курила у окна», — отметила она. По ее словам, от этого могли загореться вещи. По данным источников, артистку после начала пожара долго не могли найти, пришлось ломать дверь.

Хлебникову вынесли из здания в одеяле, видимых следов ожогов на ней не было. Певицу, которая была без сознания, положили на землю и начали откачивать.

На данный момент в сгоревшей квартире работает полиция. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать сигарета. В момент пожара в доме находились супруг певицы Михаил Майданич и дочь Доминика Хлебникова. Артистка сильно пострадала и находится на искусственной вентиляции легких.