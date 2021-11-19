Появилось видео с места пожара в доме певицы Марины Хлебниковой

РЕН ТВ

Полиция работает в сгоревшей квартире известной певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей во время пожара, видео с места происшествия появилось на РЕН ТВ.

На кадрах видно, как около дома стоят машины скорой помощи. Пламя распространилось на площади 10 квадратных метров на втором уровне квартиры, находящейся в доме на Ратной улице в Москве. Огонь вспыхнул в четверг, 18 ноября. Возгорание сейчас ликвидировано.

Певица находилась внутри квартиры вместе с мужем и дочерью. Ранее стало известно, что артистка была госпитализирована и находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В больницу после пожара попал еще один человек, личность пока не раскрывается.

По предварительной данным, пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты.