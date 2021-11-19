Раскрыта вероятная причина пожара в квартире певицы Хлебниковой

Вероятной причиной пожара в квартире певицы и заслуженной артистки России Марины Хлебниковой могла стать сигарета. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Телеканал раскрыл подробности, что артистка уснула с сигаретой, что привело к возгоранию.

Во время пожара в квартире также находились родители Хлебниковой и дочь. Кроме певицы никто не пострадал. Сейчас возгорание уже ликвидировано, а популярная исполнительница находится в больнице.

О пожаре стало известно вечером 18 ноября. Пожар произошел в квартире певицы на улице Ратной в Москве. Кроме Хлебниковой госпитализирован еще один человек. Отмечается, что певица находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

в 2019-м Хлебникова рассказала о серьезной болезни. Она заявила, что не строит планы на годы вперед, однако не отказывается от участия в съемках и концертах. При этом певица не раскрыла характер заболевания, а также не прокомментировала слухи о собственном алкоголизме.