Стало известно о состоянии Марины Хлебниковой после пожара в Москве

Певица Хлебникова во время пожара на Ратной улице в Москве получила ожоги по всему телу

Российская певица Марина Хлебникова после пожара на Ратной улице в Москве была госпитализирована в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, передает «Пятый канал».

Врачи раскрыли данные о состоянии артистки: у нее диагностировано отравление угарным газом. Кроме того, во время пожара она получила ожоги по всему телу.

О возгорании в двухуровневой квартире стало известно в четверг, 18 ноября. Пламя охватило 10 квадратных метров на втором этаже. Огонь удалось потушить в 22:50. Прибывшие на место сотрудники МЧС вынесли из квартиры певицу без сознания.

Ей оказали первую медицинскую помощь, а затем увезли на скорой. Дочь исполнительницы Доминика уточнила, что причиной возгорания могла стать сигарета, так как мать перед этим курила у окна. Перед пожаром Хлебникова была сильно уставшая, так как только приехала с гастролей.

Первыми дым в доме почувствовали соседи, которые побежали будить семью артистки. На месте работает полиция.