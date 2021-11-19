Раскрыты подробности пожара в квартире Марины Хлебниковой

Певица Хлебникова перед пожаром в Москве только приехала с гастролей и была уставшая

Певица Марина Хлебникова, в московской квартире которой произошел пожар, только приехала с гастролей и была сильно уставшая, передает Telegram-канал SHOT.

По данным источников, причиной возгорания двухуровневой квартиры на Ратной улице стала непотушенная сигарета. Первыми дым почувствовали соседи. Они побежали к артистке и начали стучаться в дверь. Дочь Хлебниковой Доминика и ее мать Ирина Мальцева в этот момент спали. Они проснулись от шума и помогли отцу певицы, Арнольду Хлебникову, который не может ходить, выбраться из дома.

Прибывшие на место сотрудники МЧС и правоохранительных органов вошли в горящую квартиру и нашли артистку на полу без сознания. Ее в одеяле вынесли из дома и оказали первую медицинскую помощь. Затем Хлебникову доставили в ожоговое отделение на скорой.

Огонь вспыхнул в четверг, 18 ноября. Сгорели 10 квадратных метров на втором уровне квартиры. Сообщалось, что певица находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Дочь артистки раскрыла подробности полиции и уточнила, что перед пожаром мать курила у окна.