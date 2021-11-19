Пострадавшую при пожаре Марину Хлебникову подключили к ИВЛ в реанимации

Пострадавшая при пожаре на Ратной улице в Москве певица Хлебникова подключена к ИВЛ

Пострадавшая при пожаре в московской квартире российская певица Марина Хлебникова остается на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в реанимации, передает РЕН ТВ.

Как отметили врачи, она находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Дышать самостоятельно женщина не может, поэтому подключена к аппарату.

О пожаре в двухуровневой квартире исполнительницы на улице Ратной стало известно вечером в четверг, 18 ноября.

Тушить возгорание приехали десять пожарных машин. Пламя охватило десять квадратных метров. Сотрудники МЧС и полиции нашли Хлебникову на полу без сознания. Ее вынесли из дома и оказали ей первую медицинскую помощь. Затем скорая увезла пациентку в больницу. Артистка получила ожоги по всему телу.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты. Хлебникова в день пожара только приехала с гастролей и была очень уставшая. В момент пожара с ней квартире находились родители, муж, дочь.