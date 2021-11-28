Отличие джинсов на фото в сети от реальности озадачило покупательницу

Приобретенная в популярном интернет-магазине Shein вещь вызвала недоумение у покупательницы из-за отличия заявленного на фото в сети товара от реальности. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Жительница Аризоны Мелани (Melanie) разместила в соцсети ролик, где поделилась историей о своем неудачном онлайн-шопинге. Сначала героиня материала показала фото желаемого товара на сайте. Речь идет о голубых джинсах скинни с расклешенными книзу штанинами. Затем девушка сняла себя во время примерки: видно, что они оказались чересчур длинными, из-за чего внешне напомнили ласты.

«Shein, вам остались считаные дни», — пригрозила Мелани. Публикация стала вирусной и набрала больше 15,5 миллиона просмотров и 2,3 миллиона лайков. Пользователи сети принялись обсуждать покупку девушки в комментариях. «Мне кажется, если подтянуть штаны, то они будут буквально как на картинке», «Мне интересно узнать, почему из всех брюк в ассортименте ты решила выбрать именно эти?», «Ошибка заключается в том, что ты сочла эти джинсы симпатичными», «Не могу перестать смеяться, какая нелепость», — высказывались они.

В апреле девушка приобрела брюки в интернет-магазине AliExpress, рассмеялась после их примерки и прославилась в сети. Пользовательница TikTok с никнеймом levikw7 продемонстрировала на камеру новую вещь. Речь идет о спортивных джоггерах серого цвета с расклешенными штанинами. Они оказались чересчур длинными: на кадрах девушка держит брюки на уровне головы, показывая, что они целиком охватывают ее рост.