Бывший замглавы администрации Керчи задержан по подозрению во взятках

Бывший замглавы администрации Керчи и экс-начальник управления единого заказчика Сергей Органов задержан по подозрению в получении взяток. Об этом 28 ноября рассказал ТАСС источник во властных структурах региона.

По словам собеседника агентства, Органов курировал строительство в Керчи в рамках федеральной целевой программы и за счет средств из резервного фонда президента России. «Стоимость контрактов исчисляется миллиардами рублей», — подчеркнул источник.

По версии следствия, Органов «на системной основе получал взятки за бездействие при приемке выполненных подрядчиками строительных работ». При этом экс-замглавы администрации «бравировал связями в правоохранительных органах разного уровня и считал, что его действия останутся безнаказанными», утверждает источник ТАСС.

В июле бывший глава администрации Керчи Сергей Бороздин подал в отставку. 30 сентября депутаты горсовета единогласно утвердили на этот пост Святослава Брусакова. В октябре в администрации Керчи прошли следственные действия.

Осенью в Крыму произошел ряд отставок руководящих чиновников. В их числе — главы администраций Джанкоя и Судака, зампред Совета министров Крыма Евгений Кабанов, министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. Кабанов и Храмов помещены под домашний арест в качестве обвиняемых по делу о хищении более 57 миллионов рублей.