Депутат парламента Киргизии задержан по делу о захвате власти

Депутат парламента Киргизии Бакытбек Жетигенов задержан в рамках уголовного дела о попытке захвата власти, сообщает K-News со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, парламентарий находится в СИЗО. По версии следствия, Жетигенов вступил в сговор с лидером объединения «Эл Ынтымагы» Аскатом Темралиевым. Они готовили массовые протесты в Киргизии, в результате которых должен был случиться насильственный захват власти.

«Они рассчитывали на поддержку отдельных политических сил, в том числе и тех, кто мог проиграть выборы в парламент. Нардеп вместе с другими членами движения хотел выдвинуть на высшие политические должности представителей Чуйской области», — рассказали источники.

Выборы нового состава парламента Киргизии стартовали 28 ноября. 26 ноября Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил, что сорвал попытку насильственного захвата власти. Несколько человек уже арестованы.