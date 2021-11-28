В Киргизии начались выборы нового состава парламента, открылись около 2,5 тысячи избирательных участков, сообщает ТАСС со ссылкой на Центризбирком страны.

Голосование на территории республики началось в 8.00 (05.00 мск) и продолжится до 20.00 (17.00 мск). Помимо мест для голосования в республике, в этом году уже открылись или откроются в скором времени в зависимости от часового пояса 59 участков за рубежом. Так, 21 из них находится в России и по три участка в Германии, Турции и США.

За ходом голосования в Киргизии, в которой в списки избирателей внесены почти 3,7 млн человек, будут следить 736 международных наблюдателей, в том числе из России.

Ранее Киргизия попросила российских работодателей отпустить работников-киргизов проголосовать на выборах парламента страны 28 ноября. Обращение с просьбой к российским организациям и компаниям выпустило посольство страны. Участки расположены в крупных городах по всей России. В Москве по двум адресам разместились сразу шесть УИКов.