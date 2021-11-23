Российских работодателей попросили отпустить киргизов на выборы

Посольство Киргизии обратилось к компаниям России с просьбой отпустить киргизов на выборы

Киргизия попросила российских работодателей отпустить работников-киргизов проголосовать на выборах парламента страны 28 ноября. Обращение с просьбой к российским организациям и компаниям выпустило посольство страны.

По мнению киргизских дипломатов, предстоящие выборы в законодательное собрание страны имеют важное политическое значение для развития Киргизии, и потому они просят российских работодателей оказать содействие в реализации избирательных прав киргизов.

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Чтобы проголосовать, киргизам не потребуется ехать домой. Центральная избирательная комиссия Киргизии позаботилась о том, чтобы организовать 16 избирательных участков (УИК) прямо на территории России. Участки расположены в крупных городах по всей стране. В Москве по двум адресам разместились сразу шесть УИКов.

В октябре 2020 года результаты предыдущих парламентских выборов в Киргизии отменили из-за массовых протестов, охвативших страну после их оглашения. Действовавший премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку, а оппозиция поставила на его место нового лидера, нынешнего президента Киргизии Садыра Жапарова.

28 ноября в Киргизии проведут повторные выборы в парламент. Центральная избирательная комиссия республики проводит большую информационную кампанию по привлечению людей к участию в голосовании. Сотрудники комиссии отдельно позвали на участки киргизскую молодежь, выпустив видео на русском языке.