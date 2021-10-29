ЦИК Киргизии на русском языке позвал молодежь на выборы

ЦИК Киргизии позвал граждан на выборы на русском языке через YouTube

Центральная избирательная комиссия Киргизии решила позвать молодежь на выборы на русском языке. Соответствующий видеоролик ЦИК опубликовал на своем канале в YouTube.

В ролике выступающие апеллируют к тому, что Киргизия — молодая страна, и именно молодые граждане должны активно участвовать в выборах, чтобы определить ее судьбу.

ЦИК отмечает, что сейчас явка молодых людей крайне низкая и что эта группа избирателей является наиболее пассивной. Такое отношение нужно радикально поменять, чтобы в стране произошли перемены, говорится в обращении.

«В самый необходимый для страны момент нам нужно взять волю в кулак и сходить на выборы!» — говорит на видео одна из участниц, журналист Айгерим Акылбекова.

Ранее ЦИК Киргизии заключил соглашение с площадкой для размещения видеороликов TikTok. 30 сентября председатель ведомства Нуржан Шайлдабекова договорилась сотрудничать с администрацией площадки для ограничения политической агитации через приложение.

Следующие выборы состоятся в Киргизии через месяц. 28 ноября страна выбирает новый состав парламента.