В Киргизии ограничат политическую агитацию в TikTok

Киргизский ЦИК договорился с TikTok об ограничении политической агитации на платформе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Киргизии будет сотрудничать с TikTok в целях ограничения политической агитации на платформе. Об этом в ходе встречи договорились председатель ведомства Нуржан Шайлдабекова и региональный директор TikTok по взаимодействию с государственными органами стран СНГ Александр Страх, сообщает информационное агентство «Кабар».

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Во время переговоров представитель цифровой платформы подчеркнул, что на площадке строго запрещена платная политическая реклама. Он также рассказал главе ЦИК о том, что руководством TikTok разработан Глобальный стандарт сотрудничества в период выборов, который, в частности, предусматривает запрет контента, разжигающего социальную рознь.

В свою очередь Шайлдабекова проинформировала Страха об особенностях грядущих выборов в парламент Киргизии и поприветствовала усилия TikTok, направленные на недопущение использования платформы для недобросовестной политической конкуренции.

Выборы в Жогорку Кенеш, киргизский парламент, пройдут 28 ноября. Предыдущие выборы депутатов в октябре 2020 года закончились массовыми протестными акциями, которые привели к отставке президента. Результаты голосования при этом были признаны недействительными.