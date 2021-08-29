Повторные выборы депутатов парламента Киргизии пройдут 28 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ президента республики Садыра Жапарова.

«Указом президента 28 ноября текущего года определяется днем проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики нового созыва», — заявил представитель пресс-службы.

Ранее президент Киргизии заявил о праве граждан выбирать форму правления. Он отметил, что в стране назрела необходимость изменения конституции. «Только с установлением ответственности в системе государственного управления, соблюдением верховенства закона у нас будет чистая совесть перед народом и появится надежда на светлое будущее», — добавил глава республики.

15 октября бывший глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне массовых акций протеста, начавшихся в стране после парламентских выборов. До ноября 2020 года обязанности главы государства исполнял Жапаров, освобожденный из-под стражи участниками протестов.

