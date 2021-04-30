У бывшего президента Киргизии диагностировали предынфарктное состояние

У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева диагностировали предынфарктное состояние. Об этом сообщил его адвокат Замир Жоошев, пишет 24.kg.

Он рассказал, что обследование провели еще в начале апреля. Диагноз Атамбаева включает в себя коронарную болезнь сердца, атеросклероз и кальциноз коронарных артерий.

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«При личной беседе врач пояснил мне, что кальциноз коронарных артерий как раз свидетельствует о предынфарктном состоянии пациента», — утверждает Жоошев.

В ноябре прошлого года суд отменил приговор Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Ранее его приговорили к 11 годам тюрьмы, теперь дело пересмотрят.

Атамбаев также проходит обвиняемым по делу о массовых беспорядках, которые случились летом 2019 года во время задержания экс-президента в его резиденции в селе Кой-Таш.

В октябре 2020-го во время беспорядков, охвативших Киргизию после парламентских выборов, сторонники Атамбаева освободили его из СИЗО. Но вскоре политик был снова задержан.