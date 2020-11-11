Бывший президент Киргизии попросил оставить его под стражей

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев попросил суд оставить его под стражей. Об этом сообщила его советница Кундуз Жолдубаева, передает РИА Новости.

«У меня одна просьба к суду: оставьте меня под стражей. И так мне дали 11 лет колонии, но ни одного показания на меня нет. Все докажет время. Я знаю, что все равно правда победит», — процитировала Жолдубаева речь Атамбаева в суде.

По ее словам, экс-президент заверил, что выдержит все.

Атамбаева освободили из СИЗО его сторонники в ночь с 5 на 6 октября в ходе массовых беспорядков, которые вспыхнули в Бишкеке после парламентских выборов. Однако уже 10 октября политика снова задержали.

В марте этого года суд начал рассматривать по существу уголовные дела о массовых беспорядках, которые случились летом 2019 года во время задержания Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. Тогда сторонники политика вступили в столкновения с силовиками. Пострадали 136 человек, один спецназовец погиб. Атамбаев сдался спецслужбам только на второй день.

Судебный процесс идет в закрытом режиме. Обвиняются 14 человек, в том числе несколько действующих и бывших депутатов парламента и экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов.

Атамбаев также был приговорен к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент Киргизии утверждает, что все выдвинутые против него обвинения — политические.