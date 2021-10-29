В Казахстане после смерти восьмиклассника ученики пришли в школу в юбках

В Алма-ате ученики пришли в школу в юбках в знак протеста против сексизма

В Алма-ате ученики Назарбаевской интеллектуальной школы (НИШ) после смерти восьмиклассника пришли на занятия в юбках. Об этом сообщает издание «Vласть».

По данным СМИ, школьники решили устроить такую акцию в знак протеста против сексизма в учебном заведении.

По словам одной из учениц, именно из сексистских побуждений куратор НИШ ранее не впустил восьмиклассника в юбке на школьный бал и отправил его к психологу, после чего подросток и решил свести счеты с жизнью. Она выразила уверенность, что школьник покончил с собой, не выдержав давления.

Ученица также рассказала, что одноклассникам погибшего, которые заступились за него, администрация школы стала угрожать дисциплинарным актом за то, что они посмели поддержать «грешника».

Ранее стало известно, что ученик восьмого класса НИШ совершил самоубийство после беседы с психологом о юбке, в которой он пришел на тематический школьный бал по мотивам книг о Гарри Поттере.