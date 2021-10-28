В Казахстане школьник покончил с собой после беседы с психологом о надетой юбке

В Алматы школьник совершил суицид после вызова к психологу из-за надетой на бал юбки

В Алматы ученик восьмого класса Назарбаевской Интеллектуальной школы (НИШ) совершил самоубийство после беседы с психологом из-за надетой на школьный бал юбки. Об этом сообщает КазТАГ.

По данным агентства, инцидент произошел после тематического школьного бала по книгам о Гарри Поттере. Ради шутки школьник пришел туда в юбке, чем вызвал возмущение куратора мероприятия. Восьмиклассника насильно отвели к школьному психологу, после беседы с которым он покончил с собой.

В департаменте полиции Алматы подтвердили суицид подростка и заявили о начале расследования по делу о доведении до самоубийства.

В самой НИШ произошедшее назвали несчастным случаем и в интересах несовершеннолетнего отказались разглашать подробности трагедии.

В 2019 году в Нижнем Новгороде школьник покончил с собой после урока физкультуры. В случившемся его сверстники обвинили социального педагога. По словам одной из учениц, женщина «морально давит, унижает, пристает» к школьникам, которых отправляют к ней, если они чем-то провинились.