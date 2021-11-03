В Киргизии возмутились действиями российской полиции

Посольство Киргизии направило в МИД России ноту в связи с действиями полиции

Посольство Киргизии в Москве направило ноту во внешнеполитическое ведомство России в связи с действиями российской полиции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) республики.

Возмущение киргизских дипломатов вызвал распространившийся в социальных сетях ролик, на котором российские полицейские жестоко обращаются с гражданином республики. В сообщении отмечается, что сейчас посольство проводит соответствующую работу по выяснению обстоятельств инцидента. Помимо этого, дипломаты призвали не вестись на деструктивную информацию о случившемся.

Ранее стало известно, что суд в Киргизии прекратил уголовное дело в отношении мужчины, напавшего на русскоязычную девушку. Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Бишкека, потерпевшая сама ходатайствовала о прекращении уголовного дела в отношении Али Алимбекова. Его отпустили из-под стражи с учетом примирения сторон.

Инцидент произошел в августе в одном из торгово-развлекательных центров киргизской столицы. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, потребовал от русскоязычной сотрудницы, чтобы та разговаривала с ним только на киргизском. После этого он оскорбил женщину и бросил в нее калькулятор.