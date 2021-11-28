Глава Минтруда оценил темпы роста зарплат в России

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков оценил темпы роста зарплаты в стране. Отрывок из его выступления опубликован на странице «Вести» во «ВКонтакте».

«Фактический темп роста заработной платы в экономике несколько выше. Он превышает 9 процентов, 9,3. Соответственно, четко мы понимаем, что у нас происходит разрыв в рамках соотношения заработной платы в бюджетном секторе и экономическом», — сказал Котяков.

Ранее сообщалось, что в 2021 году почти 90 процентов владельцев малых предприятий и частных предпринимателей в России столкнулись с ростом цен на товары, услуги и сырье. 28 процентов участников опроса Райффайзенбанка отметили, что увеличение цен изменило зарплатные ожидания сотрудников — нанимать людей на работу стало труднее. Одной из проблем бизнесмены указали рост расходов на транспортировку и доставку — об этом заявили 38 процентов респондентов.