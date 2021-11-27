Названы главные проблемы российских предпринимателей

Почти 90 процентов предпринимателей в России столкнулись с ростом цен на товары и сырье

В 2021 году почти 90 процентов владельцев малых предприятий и частных предпринимателей в России столкнулись с ростом цен на товары, услуги и сырье. Свои главные проблемы они назвали в опросе Райффайзенбанка, сообщает ТАСС.

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В опросе, проведенном в ноябре 2021 года, приняли участие более 500 предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Сочи и других городов. 28 процентов респондентов отметили, что увеличение цен изменило зарплатные ожидания сотрудников — нанимать людей на работу стало труднее. В качестве одной из проблем предприниматели указали рост расходов на транспортировку и доставку — об этом заявили 38 процентов опрошенных. Для 20 процентов критичными показались инфляция, снижения уровня доходов населения и локдаун. Наиболее сложной задачей предприниматели также посчитали составление отчетов о соблюдении антиковидных ограничений (29 процентов респондентов).

Незначительными факторами, влияющими на работу, 34 процента респондентов назвали налоги и рост зарплат сотрудников. 40 процентов опрошенных заявили, что меньше всего на их положении сказались закрытые границы, кредитная нагрузка и конкуренция со стороны цифровых сервисов. 23 процента опрошенных к таким факторам отнесли госпроверки.

Ранее международная консалтинговая компания PwC в опросе выяснила, что российские предприниматели недовольны условиями ведениями бизнеса в стране. Наибольшие претензии у руководителей компаний вызвали высокие налоги, административные барьеры, бюрократия, усиление контроля за операциями бизнеса со стороны государства и отсутствие господдержки.