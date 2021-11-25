Названы главные проблемы российских предпринимателей

Российские предприниматели недовольны условиями ведениями бизнеса в стране. Об этом говорится в исследовании международной консалтинговой компании PwC, пишет РИА Новости. Главными проблемами они назвали высокие налоги и бюрократию.

В опросе, проведенном в октябре-ноябре 2021 года, участвовали руководители крупных, средних и малых бизнесов — всего 1001 человек. Предыдущий опрос по этой теме PwC провела в 2018 году. В ходе последнего исследования 53 процента опрошенных заявили, что вести бизнес в России «скорее сложно», а 34 процента сказали, что «очень сложно» (в 2018 году так ответили 30 процентов). Таким образом, трудности ведения бизнеса в России отметили 87 процентов респондентов (в 2018 году так заявили 88 процентов).

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Наибольший пессимизм наблюдается среди бизнесменов старшей возрастной группы, то есть от 55 лет и старше. Они чаще других называли условия ведения бизнеса в стране очень сложными (41 процент). Молодые предприниматели в возрасте от 18 до 34 лет настроены оптимистичнее всего: среди них пожаловались только 22 процента. В возрасте от 35 до 54 лет трудности испытывают 34 процента опрошенных. Лишь 10 процентов считают, что вести бизнес в России легко. Обычно так отвечают предприниматели в возрасте от 18 до 34 лет.

Наибольшие претензии у руководителей компаний вызывают высокие налоги (66 процентов), административные барьеры и бюрократию (57 процентов), усиление контроля за операциями бизнеса со стороны государства и отсутствие господдержки (по 46 процентов соответственно).

Представители среднего бизнеса чаще отмечали административные барьеры (62 процента), отсутствие поддержки со стороны государства (52 процента) и недобросовестную конкуренцию (50 процентов). Также среди ключевых трудностей есть нехватка квалифицированных кадров (62 процента). На рост цен и нестабильное положение рубля обратили внимание 8 процентов участников опроса.

В конце октября сервис «Актион Финансы» опубликовал исследование, согласно которому количество малых и средних российский компаний, показавших убыток или нулевую прибыль по итогам 2020 года, стало больше на 59 процентов. С наибольшими потерями столкнулись предприятия из сферы бытовых услуг, гостиничного бизнеса, общепита, культуры и строительства.