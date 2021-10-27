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Подсчитано число убыточных российских компаний

Forbes: число убыточных российских компаний выросло на 59 процентов в 2020 году
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Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Количество малых и средних российский компаний, показавших убыток или нулевую прибыль по итогам 2020 года, стало больше на 59 процентов, пишет Forbes со ссылкой на сервис «Актион Финансы». Год завершился без прибыли почти для каждой пятой компании, подсчитали финансисты.

Эксперты ознакомились с финансовой отчетностью 134 тысяч малых и средних компаний с годовой выручкой от 120 миллионов до 2 миллиардов рублей. В 2019 году чистый убыток или нулевую прибыль зафиксировали 15,4 тысячи компаний, в 2020 году — 24,5 тысячи. Число малых предприятий (годовая выручка 120-800 миллионов рублей) с убытком или нулевой прибылью выросло на 61 процент в 2020 году, средних предприятий (800 миллионов-2 миллиарда рублей) — на 40 процентов.

Наибольшие потери понесли предприятия из сферы бытовых услуг, гостиничного бизнеса, общепита, культуры и строительства. Меньше всего пострадали компании из сфер недвижимости, добычи полезных ископаемых, образования, сельского хозяйства и утилизации отходов. Около семи процентов всех исследованных компаний находятся на стадии ликвидации, из них 90 процентов относятся к малому бизнесу.

Наибольшая динамика роста убыточных компаний зафиксирована на Северном Кавказе: в Кабардино-Балкарии, Чечне и Карачаево-Черкесии. На Чукотке, в Магаданской области и Хакасии доля таких компаний, наоборот, снизилась.

В конце августа уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов заявлял, что из-за пандемии коронавируса закрылись менее трех процентов компаний в России. При этом он отметил, что последствия карантинных мер до сих пор сказываются на российском бизнесе. 60 процентов владельцев предприятий пожаловались на слабый потребительский спрос, так и не достигший допандемийного уровня. По словам Титова, увеличение спроса затрагивает не все отрасли экономики.

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