Названо число закрывшихся из-за коронавируса российских компаний

Борис Титов сообщил о закрытии менее трех процентов предприятий из-за пандемии в России

Пандемия коронавируса привела к закрытию менее трех процентов компаний в России. Эти данные озвучил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, пишет ТАСС.

«Большинство предпринимателей пережило [пандемию] даже в наиболее пострадавших отраслях. Все равно сегодня большинство предприятий общепита, эвент-мероприятий работают. Можно сказать, что, по нашим оценкам, закрылось всего меньше трех процентов предприятий», — сообщил он.

Однако последствия пандемии все еще сказываются на российском бизнесе. 60 процентов владельцев предприятий жалуются на слабый спрос на товары и услуги, который все еще не достиг допандемийного уровня. Титов рассказал, что спрос восстанавливается неравномерно и его рост затрагивает не все отрасли отечественной экономики. Например, авиакомпании говорят о значительном увеличении продаж, а интерес покупателей к товарам малого розничного бизнеса продолжает падать.

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Чиновник также отметил «системную проблему» в российской экономике, которая мешает предпринимательству развиваться. Владельцев малого бизнеса зачастую привлекают к уголовной ответственности из-за якобы незаконного использования грантов, в то время как на деле все средства идут на продвижение предприятия.

«[Предприниматели] берут гранты на создание или развитие бизнеса, используют по назначению, действительно бизнес работает, но потом начинаются проверки, «цепляние», крючкотворство, возникают обвинения, связанные иногда с уголовным преследованием» — объяснил Титов.

По состоянию на 18 августа в России выявили 6 663 473 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Недавно стране предсказали новую волну заболеваемости. Вирус начнет распространяться быстрее осенью, когда у работников закончатся отпуска, а учащиеся вернутся в школы и университеты.

Несмотря на медленное восстановление спроса, власти позитивно смотрят на перспективы российской экономики. По их мнению, о положительной динамике свидетельствует увеличение ВВП, который уже достиг докризисного уровня.