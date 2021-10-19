Российские авиакомпании подсчитали сроки восстановления после пандемии

Российские авиакомпании компенсируют убытки, которые нанесла пандемия коронавируса, не ранее 2024 года. К такому выводу пришли аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги», опрошенные «РБК».

По мнению аналитика группы корпоративных рейтингов Лии Баймухаметовой, чтобы восполнить убытки авиакомпаниям необходимо восстановить пассажиропоток от международных авиаперевозок, поскольку именно они являются наиболее маржинальными по соотношению затрат и выручки. Она пояснила, что самыми дорогими являются перееты бизнес-класса на трансатлантических рейсах.

Эксперты отмечают, что по итогам допандемийного 2019 года доналоговая прибыль пассажирских авиакомпаний составила 25 миллиардов рублей, однако в 2020 году они вышли в убыток почти на 147 миллиардов рублей. За первое полугодие 2021 года пассажирооборот российских авиакомпаний составил 151 миллиардов пассажиро-километров, что на 30 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На международных авиалиниях разница составила 69 процентов.

Эксперт отметила, что сейчас снизить уровень убытка помогают грузовые и внутренние пассажирские перевозки. Однако реабилитировать ситуацию смогут только международные рейсы. При этом, уверена Баймухаметова, восстановление на высокомаржинальных международных направлениях к 2022 году маловероятно из-за сохраняющихся карантинных мер, сокращения числа бизнес-поездок, снижения доходов населения, роста цен на авиабилеты.

14 октября совершила последний рейс крупнейший национальный перевозчик Италии авиакомпания Alitalia. Она не смогла справиться с последствиями коронавирусных ограничений и закрытием границ. Ее место займет компания ITA (Italia Trasporto Aereo), созданная по решению итальянского правительства.

