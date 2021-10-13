Названа дата запуска летающего такси

Основатель и генеральный директор британской компании Vertical Aerospace — производителя электрических самолетов eVTOL с вертикальным взлетом и посадкой — Стивен Фицпатрик назвал середину 2020-х датой запуска летающего такси, сообщает Reuters.

Компания Vertical разрабатывает мини-самолеты VA-X4 с нулевым уровнем выбросов, которые почти бесшумно смогут перевозить четырех пассажиров на расстояние до 120 миль (193 километров). Фитцпатрик заявил, что полеты между аэропортом Хитроу и деловым кварталом в восточной части Лондона Кэнэри-Уорф займут 15 минут и будут стоить 50 фунтов (почти пять тысяч рублей) за пассажира. Испытательные полеты начнутся в 2022 году.

Такая перспектива привлекла внимание авиакомпаний, которые сделали предзаказ более тысячи экземпляров VA-X4. «Мы собираемся заключить сделки. Мы видим, что интерес и спрос со стороны авиакомпаний очень высоки», — сказал Фитцпатрик.

К концу 2021 года Vertical завершит слияние с компанией, зарегистрированной в Нью-Йорке. За счет этого она планирует привлечь 394 миллиона долларов от инвесторов — авиакомпании American Airlines, арендодателя самолетов Avolon, компании Honeywell, Rolls-Royce и M12, принадлежащей Microsoft.

За счет денег, полученных от слияния, Vertical сертифицирует самолеты к концу 2024 года. «Процесс сертификации самолета известен. Технологии новые, но шаги, которые нам необходимо пройти, аналогичны другим самолетам», — добавил Фитцпатрик, отметив, что процесс является самой большой проблемой для Vertical.

В России компания «Ховер» также планирует к 2025 году запустить летающее такси — в проект вложили 1,5 миллиона долларов. Планируется, что это будет пассажирский дрон, способный поднять в воздух двух людей. Они будут находиться в защитной капсуле, которая примет на себя удар в случае аварии. Управлять такси будет цифровая система. Глава Hyundai в Европе Майкл Коул заявил, что к 2030 году в крупных городах мира появятся летающие автомобили, которые помогут решить проблему с пробками и снизят уровень выбросов.