В Москве запустят беспилотные трамваи

Беспилотный транспорт будут развивать в Москве, но, чтобы он прочно вошел в повседневную жизнь, потребуется более 10 лет, заявил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью «Ведомостям». При этом некоторые виды беспилотного транспорта могут найти массовое применение раньше, отметил он.

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Ликсутов анонсировал запуск в Москве беспилотного рельсового транспорта, то есть трамваев. «Более 80 процентов трамвайных линий обособлено от проезжей части, — отметил чиновник. — Мы реализуем совместный проект беспилотного трамвая с компанией "Яндекс". В Краснопресненском депо уже идет подготовка одного из вагонов к установке специального оборудования для беспилотного движения».

По словам заммэра, сначала беспилотный трамвай будет ездить только по депо, затем по городу, но без пассажиров. «Будем тестировать столько, сколько нужно, спешить в этом вопросе не надо, в приоритете у нас всегда безопасность людей», — заключил Ликсутов.

Ранее, в сентябре, стало известно, что «Яндекс» запустит беспилотные такси для перевозки пассажиров уже в 2021 году. Планируется, в частности, вывести восемь коммерческих беспилотных такси на дороги Иннополиса (Татарстан). В Москве десять таких машин появятся в этом или следующем годах. Всего же компания планирует нарастить парк беспилотников до тысячи автомобилей.