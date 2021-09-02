Компания «Яндекс» запустит беспилотные такси для перевозки пассажиров в 2021 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства, дополняющего закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций».

По утверждению издания, «Яндекс Go» стал единственным участником эксперимента по внедрению такой технологии. Остальные агрегаторы сочли идею перспективным вопросом отдаленного будущего.

Выяснилось, что в 2021 году «Яндекс» планирует вывести восемь коммерческих беспилотных такси на дороги Иннополиса (Татарстан). В столице десять таких машин появятся в этом или следующем году. Всего же компания планирует нарастить парк беспилотников до одной тысячи автомобилей.

Ранее в Минтрансе анонсировали испытания беспилотных автомобилей без участия водителей в период с 2021 по 2024 год. В ряде регионов для проведения эксперимента планируется создать зоны с сетями 5G. При этом в «Яндексе» сообщили, что там создают беспилотные автомобили, которые могли бы ездить по дорогам общего пользования независимо от условий внешней среды и развитости инфраструктуры. В компании отметили, что беспилотники уже могут двигаться самостоятельно, но они должны научиться предсказывать изменения обстановки, так как не все ездят строго по правилам.

Замминистра Минэкономразвития России Владислав Федулов заявил, что документация для запуска тестирования беспилотных авто разработана совместно с «Яндексом», теперь ее нужно согласовать с контролирующими органами, «чтобы они понимали, как такие беспилотные автомобили будут двигаться по дороге». Эксперимент по тестированию беспилотных машин рассчитан на три года, уточнил он.