Alitalia совершила последний авиарейс

Обанкротившаяся итальянская авиакомпания Alitalia прекратила полеты. Об этом сообщает РИА Новости.

Крупнейший национальный перевозчик выполнил последний рейс АZ1586 из Кальяри в Рим.

Итальянская авиакомпания не смогла справиться с последствиями коронавирусных ограничений и закрытием границ. Ее место займет компания ITA (Italia Trasporto Aereo), созданная по решению итальянского правительства.

Новому перевозчику достанется от предшественника 52 самолета (45 среднемагистральных и семь дальнемагистральных) и 2,5 тысячи сотрудников. С 15 октября ITA начнет выполнять рейсы.

Alitalia была создана в 1946 году. С 1999 года компания работала в убыток. В 2017 году она перешла под внешнее управление, но ей так и не смогли найти инвестора.