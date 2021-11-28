В Белоруссии обвинили Киев в нагнетании миграционного кризиса

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил Киев в нагнетании темы «угрозы» от нелегальной миграции с белорусской территории ради получения средств от «западных кураторов». Об этом он сообщил в интервью телеканалу «СТВ».

По его словам, если происходящее в Польше и Литве еще можно как-то оправдать, так как они являются членами НАТО, то происходящее на Украине не поддается здравому смыслу. Он подчеркнул, что это уже истерия Киева в надежде получить какие-то средства от Запада, чтобы что-то себе урвать.

Ранее депутат от Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид выступил с предложением открыть контролируемый путь для мигрантов в Польшу и вовлечь Украину в решение проблемы с беженцами на границе с Белоруссией. Он отметил, что для открытия внешних границ Евросоюза для большого потока нелегалов необходима упорядоченная процедура, которую можно проводить с помощью третьих стран, таких как Украина, временно разместив беженцев там.

