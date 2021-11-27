На Украине оценили предложение вовлечь Киев в решение миграционного кризиса

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Zeit оценил предложение немецкого политика о вовлечении страны в решение миграционного кризиса на белорусско-польской границе, назвав его высокомерным и заявив, что Киев не станет его рассматривать.

«У нас прекрасные отношения с Германией и ЕС. Мы всегда рады обсудить на дипломатическом уровне важные для нас вопросы. Но то, как сформулированы предложения, — это высокомерие, которого мы не заслуживаем. Поэтому мы не будем рассматривать такие неуважительные предложения», — рассказал дипломат.

Ранее депутат от Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид выступил с предложением открыть контролируемый путь для мигрантов в Польшу и вовлечь Украину в решение проблемы с беженцами на границе с Белоруссией. Он отметил, что для открытия внешних границ Евросоюза для большого потока нелегалов необходима упорядоченная процедура, которую можно проводить с помощью третьих стран, таких как Украина, временно разместив беженцев там.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch привела 26-страничный отчет, в котором пострадавшие рассказали о том, как белорусские силовики систематически применяли насилие к мигрантам и силком гнали их на белорусско-польскую границу.