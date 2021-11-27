Беженцы пожаловались на насилие со стороны белорусских силовиков

Белорусские силовики систематически применяли насилие к мигрантам и силком гнали их на белорусско-польскую границу. Рассказы пострадавших приводятся в 26-страничном отчете правозащитной организации Human Rights Watch.

Одна из беженцев, 14-летняя девочка, раскрыла детали ночевки вблизи от пограничной территории. «Утром белорусские пограничники разбудили нас пинками. Они пнули и костер, и от этого загорелся мой спальный мешок. Я сильно обгорела», — рассказала пострадавшая. Составители отчета утверждают, что сами видели ожоги на ступне и голени девочки. «Они схватили меня и других членов семьи и притащили на место на границе, где и оставили», — пожаловалась она, описывая действия белорусских силовиков.

«Если ты захочешь выбраться оттуда, придется заплатить. Если попробуешь сбежать — тебя изобьют», — приводят в отчете слова курдского беженца из Сирии. По его заявлениям, белорусские пограничники ловили небольшие группы мигрантов и специально собирали их в точках сбора, а потом отводили к границе толпой. Телефоны у людей отбирали, добавил мужчина.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе начался 8 ноября 2021 года, когда большая колонна мигрантов подошла к приграничному ограждению недалеко от пропускного пункта «Брузги». Мигранты предприняли несколько попыток штурма забора, однако все они были остановлены польскими пограничниками. Руководство Польши уверено, что мигрантов насильно ловят и отправляют в лагерь на границу по указке президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Ранее Лукашенко лично выступил перед беженцами, которых собрали в логистическом центре недалеко от границы. Белорусский президент назвал европейских политиков «обезумевшими» и призвал их пропустить мигрантов в Европейский союз.

