Лукашенко обратился к немцам и полякам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к народам Германии и Польши во время выступления перед беженцами на белорусско-польской границе. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Обращаясь к немцам, он заявил, что большинство собравшихся у кордона мигрантов хочет воссоединить свои семьи в Германии и найти там своих родных и близких. «Заберите, пожалуйста, этих людей к себе. Это не большая нагрузка. Они хотят жить в Германии», — сказал Лукашенко.

По его словам, исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель согласилась с тем, что ее страна может принять к себе две тысячи беженцев, однако «все блокируют поляки». Белорусский президент попросил народ Польши образумить свое «обезумевшее» и «потерявшее реальность» руководство и подчеркнул, что за счет миграционного кризиса оно пытается решить проблемы финансирования со стороны ЕС и недовольства граждан по отношению к правительству.

«Чтобы отвлечь от этих проблем, они (власти Польши — прим. "Ленты.ру") устроили вот эту бойню на этой границе. Поэтому еще раз прошу поляков, настойчиво прошу. Нам не нужны никакие столкновения, тем более войны. Пропустите этих людей в Германию», — добавил глава республики.

Ранее стало известно, что Лукашенко прибыл в транспортно-логистический центр на границе с Польшей, где до этого разместили мигрантов. Он осмотрел пункт раздачи питания, пообщался с представителями Красного Креста, а также рассказал беженцам про «обезумевших» европейцев.