Литва допустила закрытие границы с Белоруссией

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте допустила закрытие границы с Белоруссией в случае резкого роста потока нелегальных мигрантов из Азии и Африки. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает ТАСС.

«Усиливаем контроль пересекающих границу машин. Если тенденция перевозки мигрантов усилится, обсудим вариант закрытия контрольно-пропускных пунктов», — сказала глава МВД журналистам.

26 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в транспортно-логистический центр на границе с Польшей, где размещены мигранты из Ближнего Востока, которые пытаются прорваться в Евросоюз. Он осмотрел пункт раздачи питания и пообщался с представителями Красного Креста.

Выступая перед мигрантами, Лукашенко заверил, что белорусские власти не будут насильно выдворять мигрантов на родину. «Это ваша воля: пройдете — идите. Вот и вся философия», — высказался он о желании людей попасть в ЕС.

Лукашенко также сообщил, что на границе собрались около 5 тысяч беженцев.