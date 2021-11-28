На Украине обвинили Россию в желании «провала» минских договоренностей

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в том, что она якобы желает «провала» минских договоренностей, который «развязал бы ей руки» и обеспечил свободу действий. Такое мнение он выразил в интервью немецкой газете Zeit.

«Я думаю, Россия была бы рада провалу соглашений, потому что он развязал бы ей руки и дал большую свободу действий. Но мы не хотим предоставлять им такую ​​роскошь», — заявил Кулеба, отметив, что Украина никогда не нарушала этих соглашений, и «лучше минских соглашений ничего нет».

При этом Россия неоднократно призывала Киев не нарушать минские договоренности и начать переговоры по политическому урегулированию украинского конфликта. Однако, как утверждают российские политики, Киев отказывается идти навстречу.

Ранее Кулеба заявил, что Украина ведет «очень активный диалог» с другими государствами, готовыми поставить военную технику «для укрепления возможности обороняться», но раскрывать подробности он не стал. Глава МИД уточнил, что оружие, как и деньги, «любит тишину».