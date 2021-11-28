Коллеги Градского рассказали о приезде музыканта на запись «Голоса» на носилках

Коллеги народного артиста России, певца и композитора Александра Градского, умершего 28 ноября, рассказали о последних днях музыканта. По словам источника Starhit со съемочной площадки, Градский продолжал работать в шоу «Голос», несмотря на плохое самочувствие.

Собеседник издания заявил, что на записи последних программ шоу певец приезжал на передвижных носилках в сопровождении медиков.

«Потом пересаживали в красное кресло, снимали выпуск, снова перекладывали на носилки и иногда прямо в студии начинали ставить капельницы», — объяснил он и добавил, что у Градского, помимо плохого физического состояния и болезненного внешнего вида, были проблемы с речью.

При этом коллега музыканта отметил, что артист никогда не давал себе послаблений во время работы. «Активно комментировал выступления, давал рекомендации, хвалил, ругал», — сказал он и уточнил, что на монтаже многие его реплики приходилось вырезать, так как говорил Градский периодически не совсем внятно.

По словам собеседника Starhit, причину такого состояния наставника большинству присутствующих на шоу «Голос» не раскрыли.

26 ноября 72-летний Александр Градский был госпитализирован с инсультом. В ночь на воскресенье, 28 ноября, он умер, не приходя в сознание. Причиной смерти народного артиста стал инфаркт головного мозга.