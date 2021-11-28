Украине предсказали демографический кризис

ООН: население Украины может сократиться до 35 миллионов человек к 2050 году

В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что население Украины уменьшается с одним из самых быстрых темпов в мире. К 2050 году численность граждан может значительно сократиться, сообщает РИА Новости.

ООН представила аналитическую справку «Демографические процессы», в которой назвала Украину одним из лидеров по вымиранию населения. Авторы документы предсказали республике демографический кризис: численность граждан может снизиться до 35 миллионов человек к 2050 году. На этот процесс влияет низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и увеличение масштабов миграции.

Чтобы остановить демографический кризис, Киеву нужно создать стабильную политическую и финансовую системы. Таким образом власти страны обеспечат социальную защиту своих граждан.

Последняя официальная перепись населения Украины состоялась в 2001 году. Согласно ее результатам, численность граждан страны составляла 48 240 902 человек. По данным на 1 сентября 2021 года, население страны достигает 41,3 миллиона человек.

Ранее экс-премьер Украины Юлия Тимошенко рассказала о вымирании украинских городов. Пять-шесть средних населенных пунктов каждый год исчезают с карты республики, отметила она.