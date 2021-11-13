Тимошенко рассказала о вымирании украинских городов

Экс-премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала, что депопуляция в стране достигла угрожающих размеров. С таким заявлением она выступила в эфире ток-шоу «Говорит Великий Львов». Видеозапись программы доступна на You-Tube.

Тимошенко сообщила о вымирании украинских городов. По ее словам, пять-шесть средних населенных пунктов ежегодно исчезают с карты страны.

«У нас каждый год, начиная с 14-го, пошел просто такой рост демографического минуса, то есть рождаемость-смертность у нас уже в этом году будет прогнозировано до 400 тысяч минуса населения в год», — подчеркнула она.

На Украине в начале 1990-х годов проживало более 50 миллионов человек. Согласно данным на 1 сентября 2021 года, население республики составляет 41,3 миллиона человек.

Ранее ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАНУ Лидия Ткаченко объяснила причины сокращения населения Украины. По ее мнению, проблема продолжительности жизни в стране существует еще с советских времен. «Много людей умирает даже в работоспособном возрасте, особенно мужчины», — подчеркнула Ткаченко.