Зеленский призвал молодых украинцев повышать демографию на карантине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал молодых жителей страны повышать демографию во время нахождения на карантине. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, запись которого доступна на YouTube.

Зеленский сказал, что из-за работы у людей никогда нет времени на простую беседу, общение с детьми. «Будьте дома, читайте книги, смотрите кино, а для молодых людей... У нас есть один кризис, но никто не отменял демографический кризис в Украине. Я думаю, что пора бороться и с этим кризисом», — отметил он.

Накануне, 16 марта, Зеленский велел ужесточить карантинные меры в стране из-за распространения коронавируса. Президент поручил остановить междугородние пассажирские перевозки на любых видах транспорта, в том числе поездах и самолетах. Меры введут в действие с полудня среды, 18 марта. С 17 марта во всех украинских городах остановят работу метро. Кроме того, Зеленский предложил закрыть на карантин все торговые центры, кинотеатры, рестораны и прочие развлекательные заведения, оставить только продуктовые магазины и аптеки.

На Украине до 3 апреля объявлен карантин, закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия. С 17 марта Украина закрывает границы, в том числе прекращает авиасообщение, также закрыты пункты пропуска с самопровозглашенными республиками Донбасса.

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