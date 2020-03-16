Зеленский призвал Верховную Раду отказаться от карантина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду отказаться от ухода на карантин. Об этом он заявил в своем обращении в Facebook.

Зеленский отметил, что в такие времена все народные депутаты должны осознать ответственность. По его словам, парламентарии сейчас должны принять жизненно важные для экономики страны законы, назначить министров экономики и энергетики, нового генерального прокурора страны.

«Быстрые реформы — это скорая помощь для экономики. Без них — экономическая кома. В такие времена вы блокируете не трибуну — вы блокируете жизнь Украины», — подчеркнул глава государства.

Ранее Зеленский велел ужесточить карантинные меры в стране из-за распространения коронавируса. Президент поручил остановить междугородние пассажирские перевозки на любых видах транспорта, в том числе поездах и самолетах, и закрыть метрополитены. Меры введут в действие с полудня среды, 18 марта. Кроме того, Зеленский предложил закрыть на карантин все торговые центры, кинотеатры, рестораны и прочие развлекательные заведения, оставить только продуктовые магазины и аптеки.

На Украине до 3 апреля объявлен карантин, закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия. С 17 марта Украина закрывает границы, в том числе прекращает авиасообщение, также закрыты пункты пропуска с самопровозглашенными республиками Донбасса.

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