На Украине объявили о продолжении «деколонизации от наследия Российской империи»

В Волынской области Украины депутаты городского совета Владимира-Волынского выступили за переименование города во Владимир, чтобы «избавиться от наследия Российской империи». Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович в своем Facebook.

По его словам, теперь решение местного совета должен утвердить парламент — соответствующее ходатайство уже готовится. «Деколонизация продолжается! Городской совет Владимира-Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия — Владимир, без прицепки, выдуманной россиянами», — написал парламентарий.

После получения статуса депутата Рады Вятрович стал известен как «борец с русским миром». Ранее он, возглавляя Украинский институт национальной памяти, заявил, что после завершения «декоммунизации» институт приступит к «деколонизации» республики, чтобы искоренить легенды об общности украинцев и русских из общественного сознания.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима и открытие архивов спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города и улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

Город Владимир-Волынский до 1911 года назывался Владимир, однако затем к названию присоединили «Волынский», чтобы отличать его от Владимира-на-Клязьме.

