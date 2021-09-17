В Одесской области переименуют названные в честь Терешковой улицы

Под Одессой переименуют три улицы имени первой в мире космонавтки Валентины Терешковой

В трех населенных пунктах Одесской области переименуют улицы, названные в честь первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой, сообщает портал «Комментарии».

Переименование состоится в Фонтанке, Новой Дофиновке и Крыжановке, решение приняла комиссия по топонимике. Против выступили представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которые заявили, что Терешкова стала «кумиром для многих женщины планеты», «примером мужества и героизма».

Ранее директор департамента образования Киевской городской государственной администрации Елена Фиданян вызвала шквал критики за ностальгическую публикацию об СССР в социальных сетях. Она вспомнила о низких ценах в Советском Союзе, а «также про времена, когда не было ковида, стеклянные многоразовые стаканы не уничтожали вандалы, а воду можно было пить из-под крана».

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима и открытие архивов спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города и улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.