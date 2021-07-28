Украинский мэр отпраздновал День ВМФ СССР и попал под статью

Мэр украинского города Хорол Сергей Волошин опубликовал свою фотографию с флагом Военно-морского флота (ВМФ) СССР и попал под статью о демонстрации тоталитарной символики. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на региональную полицию.

Скандал разгорелся непосредственно в День ВМФ, 25 июля. Градоначальник праздновал его со своими друзьями, а позже выложил снимок с бело-синим советским военно-морским флагом, увенчанным серпом, молотом и красной звездой. Публикация привлекала внимание журналистов, а позже пропала со страницы Волошина.

Спустя два дня полиция возбудила уголовное дело, по данной статье мэру грозит до пяти лет тюрьмы и конфискация имущества. О мере пресечения, избранной в его отношении, пока не сообщалось.

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«Десятки лет существует на Хорольщине традиция в День военно-морского флота собираться вместе в Вишняках. (...) Подняли флаг, на торжественном построении приветствовали новых членов организации "Шторм", помянули товарищей, покинувших этот мир», — написал Волошин на своей странице в Facebook.

Ранее Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против депутата Верховной Рады Ильи Кивы. Мужчина опубликовал фотографию в шапке-ушанке с советской кокардой. «Арестовать за шапку! Мой дед, Герой Советского Союза, мной бы гордился! Улика преступления всегда со мной», — прокомментировал дело парламентарий.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистических режимов. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским политикам и номенклатуре. За публичное прославление «преступлений тоталитаризма» предусматривается уголовная ответственность.