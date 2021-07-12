Украинские депутаты прославили китайских коммунистов

Глава правящей украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко и руководитель ее парламентской фракции Давид Арахамия снялись в хвалебном ролике, где прославили Коммунистическую партию Китая (КПК) по случаю 100-летия со дня ее образования. Отрывок видео опубликован на странице сообщества «Нетипичный Харьков» в Facebook.

В своем выступлении депутаты похвалили руководство КНР за высокий уровень социальных гарантий, победу над бедностью и «гармоничные отношения» со своими партнерами. «Мне посол Китая подарил сборник, книги председателя партии. Я читаю и восхищаюсь горизонтом планирования», — заявил Арахамия. Хвалебную речь политик произнес на русском языке.

Ранее эксперт объяснил стремление Украины стать другом для Китая. Он пояснил, что республика жаждет занять место крупнейшего сельскохозяйственного поставщика в Поднебесную, однако Пекин не слишком заинтересован в развитии торговых отношений с Киевом.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистических режимов. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским политикам и номенклатуре. За публичное прославление «преступлений тоталитаризма» предусматривается уголовная ответственность.