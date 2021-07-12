Эксперт оценил перспективы конфликта за Украину между Китаем и Россией

Перспектива полномасштабного конфликта между Россией и Китаем за влияние на Украину маловероятно. Такое мнение в комментарии «Ленте.ру» высказал научный сотрудник московского центра Карнеги Темур Умаров.

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По мнению эксперта, для Китая этот регион попросту не так важен, как та же Средняя Азия, где Пекин защищает свои кровные интересы и обеспечивает стабильность и безопасность в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

«Я не думаю, что Китай и Россия будут делить Украину. Но если мы говорим про российскую позицию, то в Москве довольно спокойно воспринимают китайско-украинские отношения, так как это не сближение с Западом», — оценил возможность противостояния Умаров.

Ранее посол России в КНР Андрей Денисов перечислил три составляющие отношений с Китаем: уважение, доверие и взаимный учет интересов друг друга. По словам Денисова, взаимодействие между странами развивается «стабильно, ровно, охватывает широкий спектр вопросов». Он напомнил, что 16 июля Россия и Китай отметят 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он отметил, что соглашение не только не утратило свое значение, но и получило новый смысл с точки зрения путей дальнейшего развития двусторонних отношений.